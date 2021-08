Fiscalité - Le Conseil fédéral ne veut pas d’un nouvel allègement de TVA pour les associations

Risque de distorsion de concurrence

En outre, diverses prestations fournies par ces associations et institutions sont exclues du champ de l'impôt et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du seuil du chiffre d'affaires (par ex. les droits d'entrée à des manifestations culturelles et sportives et dans des musées, les taxes d'inscription et les redevances de licences ou les prestations de formation, etc.). De plus, les associations sportives et culturelles et les institutions d'utilité publique ont la possibilité d'établir leurs décomptes de TVA à l'aide de taux forfaitaires. Cette méthode simplifie grandement la tenue de la comptabilité et l'établissement du décompte de TVA. Un relèvement du seuil du chiffre d'affaires, afin d'alléger la charge administrative, n'est donc pas nécessaire.