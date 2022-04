Guerre en Ukraine : Le Conseil fédéral ne veut pas expulser les diplomates russes

Réunis en discussion spéciale sur l’Ukraine, les ministres ont refusé mercredi de suivre d’autres pays européens et d’expulser les diplomates russes en Suisse.

Intérêts de la Suisse

Berne invoque les intérêts diplomatiques et les intérêts de la Suisse tout court. Pour le Conseil fédéral, il faut en effet maintenir les canaux de communication avec Moscou, notamment dans l’intérêt du mandat de puissance protectrice que la Suisse exerce sur la Géorgie. En outre, des sanctions politiques sous forme d’expulsions de diplomates pourraient nuire au bon fonctionnement de l’ambassade suisse à Moscou. «Si la Suisse expulse des diplomates, c’est pour des raisons de sécurité intérieure et cela ne sera pas communiqué», a indiqué André Simonazzi.

Après la France et l’Allemagne lundi, l’Italie, l’Espagne et la Slovénie ont à leur tour expulsé mardi en masse des diplomates russes, marquant une nouvelle dégradation des relations avec Moscou après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui annoncé avoir décidé de déclarer «persona non grata» plusieurs membres de la représentation de la Russie auprès de l’UE à cause «d’activités contraires» à leur statut de diplomates, sans dire combien ni la date de leur expulsion.