Suisse : Le Conseil fédéral ne veut pas imposer les paiements en cash

Les CFF devraient passer quasi au tout numérique pour l’achat de titres de transport dès 2035 , les Suisses paient toujours moins en cash . La tendance à l’abandon de l’argent liquide se dessine toujours plus clairement en Suisse et dans d’autres pays ces dernières années.

Une réalité qui inquiète la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo (PS/ZH). Contre l’avis du Conseil fédéral, le National a accepté il y a deux ans un postulat de l’élue zurichoise demandant au gouvernement de faire le point sur la situation et de rendre impératif l’acceptation de liquide lors de transaction.

Le Conseil fédéral a rendu sa copie aujourd’hui et il estime, en résumé, qu’il n’est pas nécessaire de changer de cap. Il reconnaît que l’argent liquide «perd de son importance», que la pandémie de Covid a encore accéléré le mouvement et qu’il faut éviter sa disparition généralisée. Par contre, il considère que les nouveaux moyens de paiements «ne sont pour l’heure pas en mesure» de remplacer entièrement les billets de banque et les pièces.