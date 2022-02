Suisse : Le Conseil fédéral ne veut pas interdire les symboles nazis

Répondant à la motion d’une conseillère nationale du Centre, le Conseil fédéral est «convaincu que la prévention est une meilleure solution que la répression pénale».

En novembre dernier, la conseillère nationale argovienne du Centre, Marianne Binder-Keller, avait déposé une motion demandant de «créer une base légale distincte interdisant et pénalisant l’utilisation dans l’espace public, réel comme virtuel, de symboles nazis connus de tous (gestes, symboles, saluts et objets)». Dans sa réponse de mercredi dernier, le Conseil fédéral a proposé de rejeter l’interdiction des symboles nazis. Il est «convaincu que la prévention est une meilleure solution que la répression pénale».

S’il reconnaît qu’«il est indéniable que l’exhibition et l’utilisation de symboles nazis peuvent être choquantes et accablantes, surtout pour les victimes de l’Holocauste et leur famille», le Conseil fédéral a rappelé que «l’utilisation publique de symboles racistes sans intention de propagande ne porte atteinte à la dignité humaine et à la paix publique que de manière indirecte». Le Conseil fédéral s’appuie encore sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour expliquer qu’«il faut également accepter que des idées dérangeantes puissent être exprimées, même si la majorité les trouve choquantes».