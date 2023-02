Suisse: Le Conseil fédéral ne veut pas voir des e-foils surfer sur nos lacs

Si vous allez au bord de la mer, voire du côté français du Léman, vous avez peut-être déjà vu des surfeurs s’éclater sur des e-foils, soit des planches de surf munies d’un hydrofoil et propulsées par une hélice fonctionnant grâce à un moteur électrique. Mais une chose est sûre: vous n’êtes pas près d’en voir sur nos lacs ou rivières côté suisse. Le Conseil fédéral n’en veut pas, et il l’a fait savoir à Philippe Nantermod.

En effet, le conseiller national valaisan et vice-président du PLR, relevait que les e-foils s’étaient démocratisés et considérablement développés ces dernières années, mais que la législation suisse ne prévoyait toujours rien à leur sujet, «ne les traitant ni comme des planches à voile, ni comme des bateaux, ni comme d’autres objets flottants». Du coup, l’élu voulait savoir, dans une interpellation, si Berne, «vu les avantages de ces surfs en matière de bruit et d’absence de pollution», pouvait envisager de les autoriser.