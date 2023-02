Suisse : Le Conseil fédéral n’est pas prêt à renoncer à ses «privilèges»

Les nombreux privilèges dont bénéficient les membres du Conseil fédéral, en plus de leur salaire annuel (env. 457’000 francs bruts + 30’000 francs pour couvrir divers frais) sont-ils encore adaptés à notre temps? Non, estime le conseiller national Thomas Burgherr (UDC/AG) qui a déposé une motion pour les revoir. Mais le gouvernement vient de la rejeter, estimant qu’i s’agit de «prestations appropriées».

Dans sa motion, l’élu remettait en question plusieurs privilèges accordés aux ministres, à savoir une limousine, en plus de la voiture de fonction; un AG en 1re classe; les services de transport aérien les plus divers; une rente à vie équivalant à la moitié du traitement d’un conseiller fédéral en fonction; sans parler de la prise en charge des frais de téléphone, d’informatique ou de raccordement au réseau, y compris dans les résidences secondaires. Il chargeait le gouvernement de comparer ces prestations à celles accordées dans le privé.

Justifiés par rapport aux responsabilités

Dans sa réponse, le Conseil fédéral se défend: il estime qu’il s’agit que ces privilèges sont justifiés, «compte tenu des responsabilités liées à la fonction et de la disponibilité requise par celle-ci», écrit-il. Durant leur mandat, les ministres «doivent être joignables en tout temps et assumer de nombreux rendez-vous en Suisse et à l’étranger. Ils ont donc besoin des moyens nécessaires pour exercer leur fonction, et cela comprend aussi des prestations appropriées en matière de transport et de communication», ajoute-t-il. Et de conclure «qu’un réexamen de ces prestations ne s’impose pas».