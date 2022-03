Guerre en Ukraine : Le Conseil fédéral n’interdira pas la diffusion des médias russes

Ce vendredi, le gouvernement a choisi de s’associer au quatrième train de mesures de l’UE. En revanche, il s’est prononcé contre l’interdiction de diffusion des médias «Russia Today» et «Sputnik».

Ce vendredi 25 mars, le Conseil fédéral a décidé de ne pas reprendre la mesure arrêtée par l’Union européenne (UE) quant à l ’interdiction de diffuser les contenus de certains médias russes – tels que la chaîne de télévision «Russia Today» et la radio «Sputnik».

«Même si ces canaux sont des outils de propagande et de désinformation de la Fédération russe, le Conseil fédéral est convaincu qu’il est plus efficace, pour contrer des affirmations inexactes et dommageables, de leur opposer des faits plutôt que de les interdire», a-t-il expliqué dans un communiqué de presse.