Suisse : «Le risque d’extrémisme violent a augmenté»

Le Conseil fédéral a lancé une procédure de consultation en vue de réviser la loi fédérale sur le renseignement (LRens). Elle dure jusqu’au 9 septembre 2022.

Vérification des transactions financières

«Le Conseil fédéral constate que le risque d’extrémisme violent a augmenté», poursuit-elle. Avec le premier point de la révision, il souhaite que les mesures de recherches soumises à autorisation puissent désormais être aussi utilisées «pour déceler les menaces graves qui découlent d’activités relevant de l’extrémisme violent; qu’il s’agisse d’organisations ou de personnes qui rejettent les fondements de la démocratie et de l’État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts».

Conditions strictes

Les modifications apportées par la révision de la LRens seront soumises à des conditions strictes: «il faut à la fois l’approbation du Tribunal administratif fédéral et l’autorisation de la cheffe du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)». Cette dernière doit au préalable consulter la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La procédure de consultation dure jusqu’au 9 septembre 2022.