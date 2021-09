Politique climatique - Le Conseil fédéral planche sur une nouvelle loi sur le climat

Pour poser les jalons de son nouveau projet de loi, le Conseil fédéral s’est appuyé sur une analyse des résultats de la votation sur la loi révisée sur le CO₂ qui révèle que la crainte d’une hausse des coûts et en particulier l’éventuelle augmentation du prix de l’essence ont conduit à ce rejet.

Ainsi, il a notamment été convenu que ce nouveau projet de loi devrait s’appuyer sur l’actuelle loi sur le CO₂ – une manière de conserver les instruments existants, explique le Conseil fédéral. Il a également été mentionné qu’il n’y aurait pas de nouvelles taxes ou encore que des mesures de soutien supplémentaires devraient accompagner la population et les secteurs concernés dans leurs efforts.

Réduire au quotidien les émissions de CO₂

C’est pourquoi le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de proposer d’ici à la fin de l’année un projet à envoyer en consultation qui «tienne compte des résultats de la votation du 13 juin dernier et permette d’instaurer une base aussi large que possible pour la future politique climatique».