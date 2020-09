Suisse : Le Conseil fédéral pour une baisse des réserves des assureurs

Le Conseil fédéral propose de simplifier les conditions nécessaires pour qu’un assureur puisse procéder à une réduction volontaire de réserves.

Pour le Conseil fédéral, il n’est pas normal que les assurés paient des primes trop élevées et reçoivent après coup un remboursement. Il prône un calcul des primes au plus précis. Or il arrive que les primes payées soient trop élevées par rapport aux coûts effectifs de la santé.