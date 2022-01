Evolution de l’épidémie – «Le Conseil fédéral préfère attendre, c’est une stratégie dangereuse»

Évolution de l’épidémie : «Le Conseil fédéral préfère attendre, c’est une stratégie dangereuse»

Les réactions à la communication du gouvernement vendredi ont été rares. La décision est accueillie différemment selon les bords, mais tous admettent qu’il faut mieux se préparer à ce qui nous attend.

«On vous avait prévenus»

Seul Le Centre a publié un petit message sur Twitter. «En raison des nouveaux nombres encore élevés et de l’aggravation de la situation avec des décisions de triage difficiles dans les hôpitaux, le Conseil fédéral fait bien de rester vigilant et de préparer des mesures supplémentaires», salue le parti, qui appelle en outre à prévoir des mesures supplémentaires dans les écoles en vue de la rentrée.

Le président des Verts Balthasar Glättli a été l’un des seuls à se mouiller et à se montrer plus critique: «Le Conseil fédéral préfère à nouveau attendre et laisser passer du temps: une stratégie dangereuse. La situation d’aujourd’hui était prévisible, une fois de plus. Les scientifiques nous en avaient avertis depuis des semaines. Nous en sommes là parce que le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux ont refusé d’assumer leurs responsabilités», blâme-t-il.