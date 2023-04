Sauvetage de Credit Suisse: Le Conseil fédéral prend acte du rejet symbolique du Parlement

Le gouvernement a pris acte mercredi de l’avis du Parlement helvétique concernant les prêts accordés à UBS pour faciliter le rachat de Credit Suisse, les députés les ayant symboliquement rejetés en partant du principe que ce vote n’aurait pas d’incidence juridique. «Le Parlement a examiné la demande de crédits lors de la session extraordinaire des 11 et 12 avril derniers, en partant du principe qu’un rejet n’aurait aucune incidence juridique sur les engagements urgents que la Confédération a pris», indique le Conseil fédéral dans un communiqué. «Le Conseil fédéral valide cette interprétation du droit», ajoute-t-il, soulignant que «sans ces engagements, UBS n’aurait pas pu acquérir Credit Suisse et la stabilité du système financier n’aurait pas pu être garantie». Le gouvernement tiendra compte de l’avis du Parlement dans ses prochains travaux et décisions «dans la mesure du possible», précise-t-il.