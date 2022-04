Guerre en Ukraine : Le Conseil fédéral prêt à augmenter le budget de l’armée

Le gouvernement soutient deux motions de commission qui veulent que les dépenses de l’armée représentent progressivement au moins 1% du PIB, soit 7 milliards.

Non à une hausse immédiate

Le Conseil fédéral a en revanche refusé une motion du groupe UDC qui demandait d’augmenter tout de suite le budget de l’armée à 7 milliards de francs «afin de garantir le plus vite possible l’équipement complet des militaires, de remédier aux problèmes financiers concernant la réalisation de projets informatiques et l’équipement complet de la troupe et d’améliorer la capacité de défense des F/A-18». L’UDC souhaitait aussi augmenter de 20’000 soldats l’effectif réglementaire de l’armée qui est actuellement de 100’000 militaires.