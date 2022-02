Guerre en Ukraine - Le Conseil fédéral prêt à geler les fonds russes

«C’est la plus violente rupture du droit international publique sur sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est face à quelque chose de nouveau que ma génération ne pouvait même pas imaginer». Interrogé dimanche soir au 19 h 30 sur la RTS, le président de la Confédération Ignazio Cassis avait l’air sombre au moment de commenter l’évolution de la crise en Ukraine, notamment le retour dans le discours militaire de la menace nucléaire .

Un «canal diplomatique»

«Le Conseil fédéral dans sa séance extraordinaire de jeudi passé, a décidé de durcir fortement les sanctions de la Suisse, a d’abord précisé le président. On va aller dans cette même direction. Il y a aura demain (lundi) une séance extraordinaire (fixée à 11 h 30). Jeudi passé on a donné un mandat aux départements compétents des finances et de l’économie de préparer le paquet, cela ne se fait pas tout seul, il faut l’écrire… On est un État de droit».