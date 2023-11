Le Conseil fédéral prêt à injecter 90 millions au Proche-Orient

Malgré la suspension du financement d’ONG israéliennes et palestiniennes la semaine passée, la Suisse pourrait continuer à fournir un important soutien dans les zones touchées par le conflit au Proche-Orient . «Le nombre de femmes, d’hommes et d’enfants qui ont besoin d’aide humanitaire dans la région va très probablement progresser ultérieurement. Les besoins sont énormes», a expliqué Ignazio Cassis, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (FDAE), dans une conférence de presse donnée mercredi à 14 heures.

Demande de trêve humanitaire, mais pas de cessez-le-feu

Cette somme s’ajouterait donc aux environ 30 millions donnés par la Suisse chaque année à des ONG au Moyen- et au Proche-Orient et serait destinée à «offrir abri et protection aux personnes touchées ainsi qu’à leur fournir des denrées alimentaires de base, des médicaments et des produits d’hygiène». Si la requête est acceptée, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Nations Unies ainsi que des ONG internationales actives dans l’humanitaire hériteront d’une grande partie du montant.