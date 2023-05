Suisse: Le Conseil fédéral prêt à inscrire l’argent liquide dans la Constitution

Lancée en août 2021 et déposée le 15 février dernier, l’initiative «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets» demande d’une part, que les pièces de monnaie ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante et, d’autre part, que tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie soit soumis au vote du peuple et des cantons.