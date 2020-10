Coronavirus : Le Conseil fédéral prévoit un tour de vis drastique

Un projet d’ordonnance du gouvernement a été publié vendredi soir. Un masque devrait être porté lors des réunions privées de plus de quinze personnes

Le Conseil fédéral prévoit un renforcement drastique des mesures contre le Covid-19. Il envisage notamment d’imposer au niveau national le port du masque dans les lieux fermés accessibles au public et de limiter à 15 personnes les rassemblements dans l’espace public.

Les journaux du groupe CH-Media ont publié vendredi soir sur leur site un projet d’ordonnance du gouvernement, dont Keystone-ATS a également eu connaissance. Le texte date de l’après-midi et a été soumis aux cantons pour consultation.

Les rassemblements de plus de quinze personnes sont interdits dans l’espace public, selon ce projet, qui cite explicitement les places publiques, les sentiers et les parcs. En dessous de ce nombre, les personnes présentes doivent respecter une distance de 1,5 mètre.

Masque en famille

Pour les réunions privées de plus de quinze personnes (famille, amis), il faudra porter un masque dès que l’on est pas assis pour manger et boire. Les places devront être attribuées. L’organisateur de la réunion devra prendre les données de contact des personnes présentes.

Les réunions privées de plus de 100 personnes ne peuvent quant à elles être organisées que dans des installations et des entreprises accessibles au public. Les événements publics rassemblant entre 100 et 1000 personnes sont autorisés. Mais les participants doivent être répartis en secteur d’un maximum d’une centaine de personnes.