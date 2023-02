Suisse: Le Conseil fédéral prévoit une nouvelle taxe sur les voitures électriques

Une taxe dissuasive?

D’après le «Tages-Anzeiger», la taxe de 4% devrait faire monter le prix d’un modèle neuf d’entrée de gamme de Tesla d’environ 47’000 à 49’000 fr. Une Fiat 500 électrique à 30’000 fr. coûterait, elle, quelque 1200 fr. de plus. Selon deux spécialistes interrogés, cette nouvelle taxe est introduite de façon prématurée. Les acheteurs des voitures les plus chères pourront toujours se permettre de passer à l’électrique, mais ceux qui disposent de budgets plus restreints y réfléchiront à deux fois. Le mécanisme pourrait ensuite aussi faire hésiter les constructeurs de grandes séries de modèles plus abordables de passer au moteur électrique.