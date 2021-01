Une réglementation plus stricte s’appliquerait aussi aux vols: les compagnies aériennes devront contrôler avant l’embarquement si les passages disposent d’un résultat de test PCR négatif.

Le Conseil fédéral étudie donc un raccourcissement de la quarantaine sur la base de données scientifiques qui montrent que la levée de l’isolement «au plus tôt le 7e jour n’a pratiquement aucune influence sur l’efficacité de la mesure à̀ condition que le test PCR réalisé le 6e jour soit négatif», souligne l’ordonnance. Le gouvernement propose dès loirs trois variantes.

- Variante 1: la quarantaine peut être levée si la personne concernée effectue un test rapide antigénique ou un test PCR à partir du 7e jour suivant le dernier contact avec une personne infectée et qu’elle obtient un résultat négatif.

- Variante 2: la personne concernée effectue un test rapide antigénique ou un test PCR le jour où elle est contactée par son service cantonal, puis un second test à compter du 7e jour suivant le dernier contact avec la personne infectée. Si les deux résultats sont négatifs, la quarantaine peut être levée.