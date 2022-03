Votations 15 mai – Le Conseil fédéral recommande d’accepter une Loi Netflix «raisonnable»

Les Suisses vont devoir dire le sort qu’ils réservent le 15 mai dans les urnes à la «loi Netflix». Il s’agit en fait d’une modification de loi sur le cinéma qui prévoit que les services de streaming investissent 4% de leur chiffre d’affaires réalisé en Suisse dans la création cinématographique helvétique. Les films et les séries sont de plus en plus proposés à la demande via internet, constate le Conseil fédéral. Or en Suisse, contrairement à une grande partie des pays voisins, Netflix, Amazon ou Disney+ n’ont aucune obligation d’investir.