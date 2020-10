Pas assez strict?Le Conseil fédéral redouterait d’être taxé de «dictature du coronavirus»

Des mesures insuffisantes?

Mais avant même que ce paquet ne soit officiellement communiqué, des experts expriment déjà leurs doutes quant à son efficacité. «Les mesures proposées pourraient ne plus être suffisantes», déclare Nicola Low, épidémiologiste à l’Université de Berne et membre de la taskforce Codiv-19 de la Confédération. Il admet que les propositions du ministre de la Santé vont dans le sens des recommandations du groupe de travail. Cependant, face à l’urgence de la situation, «il devient de plus en plus difficile de juguler le nombre de nouvelles infections jour après jour».