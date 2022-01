Suisse : Le Conseil fédéral réfléchirait à supprimer les quarantaines

Les deux ministres UDC, Guy Parmelin et Ueli Maurer, seraient favorables à l’abolir pour les cas contacts. Une réduction à 5 jours au lieu de 10 est plus vraisemblable.

Que va annoncer le Conseil fédéral mercredi? 20min/Simon Glauser

Le débat sur la quarantaine imposée aux personnes ayant des contacts étroits avec des malades du Covid fait rage en Suisse. Beaucoup réclament sa réduction de 10 à 5 jours, voire carrément de la supprimer. Cette question sera à l’ordre du jour du Conseil fédéral qui se réunit mercredi, pour la première fois de l’année, affirme le Tages-Anzeiger.

Selon le quotidien alémanique qui cite des sources proches du gouvernement, les deux ministres UDC, Guy Parmelin en charge de l’Économie, et Ueli Maurer, en charge des Finances, seraient favorables à une suppression complète. Leur motivation: la pénurie de personnel engendrée par les quarantaines.

Ueli Maurer a confirmé lundi soir à la télévision alémanique SRF que la question sera abordée mercredi. «Il faut reconsidérer le délai de quarantaine», a ainsi déclaré le Zurichois. Il manque de nombreuses personnes dans l’économie et la situation peut devenir difficile dans les petites entreprises, a-t-il expliqué. Et de citer aussi les retards de livraison et les «goulots d’étranglement» engendrés par la pénurie. «Cela peut aussi alimenter l’inflation, ce qui est le spectre de l’économie en général», a-t-il indiqué. Dans ce contexte, un raccourcissement de la période d’isolement est certainement «un point de discussion important», a-t-il dit.

Raccourcissement à 5 jours?

Les deux ministres vont-ils obtenir gain de cause sur la suppression de la quarantaine? Pas sûr. Il semble plus probable que le Conseil fédéral s’accorde sur un compromis de 5 jours pour les cas contacts, selon le Tagi. D’autant que c’est la demande de nombreux cantons et que c’est la pratique adoptée dans d’autres pays, comme les États-Unis. Pour rappel, l’OFSP avait déjà autorisé les cantons à la réduire de 10 à 7 jours.

Par ailleurs, le Conseil fédéral devrait renoncer à prendre d’autres mesures pour freiner les contaminations. On se souvient que pendant les fêtes de fin d’année, Alain Berset avait fait savoir à plusieurs reprises sur Twitter que Berne disposait d’un paquet prêt à l’emploi comprenant des durcissements et des fermetures et pouvait prendre une décision rapide.

La règle des 2G et 2G+ jusqu’en mars?

Mais les signes ne sont plus au durcissement malgré le nombre record de cas de contamination dus au variant Omicron. En revanche, le Conseil fédéral devrait probablement proposer aux cantons de prolonger jusqu’au début du mois de mars la règle actuelle des 2G pour les restaurants et la règle des 2G+ pour les autres espaces intérieurs où il n’est pas possible de s’asseoir ou de porter un masque. Actuellement, ces mesures sont limitées au 24 janvier.

Selon le Tages-Anzeiger toujours, le Conseil fédéral songerait aussi à rendre obligatoire l’enseignement à distance pour les hautes écoles et les universités. Il avait déjà évoqué cette possibilité en décembre mais y avait renoncé, vu que le semestre ne commençait qu’à la mi-février.