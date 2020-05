Coronavirus

Le Conseil fédéral refuse d'intervenir sur les loyers

Le gouvernement a rejeté ce vendredi les demandes de plusieurs commissions parlementaires proposant de soutenir les entreprises qui peinent à régler la location de leur surface commerciale.

Celle de l'économie du Conseil des Etats demande une exonération pour les petites entreprises et les indépendants dont le loyer ne dépasse pas 5000 francs et qui ont dû fermer ou qui subissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Pour le Conseil fédéral, cette solution est trop générale et ne tient pas compte de la diversité des baux à loyer.