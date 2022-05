Retraite : Le Conseil fédéral rejette l’initiative pour une 13e rente AVS

Berne ne veut pas de l’initiative lancée par les syndicats et la gauche. Elle entraînerait des injustices et aggraverait encore la situation du premier pilier, estime-t-il.

Sans surprise, le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire fédérale «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS). Lancée en mars 2020 et déposée en mai 2021 par les syndicats et la gauche, celle-ci demande l’introduction d’un versement supplémentaire, chaque année, d’une rente mensuelle de l’AVS, à l’instar du 13e salaire que presque tout le monde touche aujourd’hui. Calculé sur une base mensuelle, cela correspondrait à une augmentation de 8,33% de la rente AVS. Ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires (PC) ni la perte du droit à ces prestations.

Rentes actuelles largement insuffisantes

Pour rappel, les initiants constataient que les personnes qui ont pris leur retraite en 2019 touchaient 6,8% de moins que leurs collègues partis deux ans plus tôt. Alors même que les salaires et les revenus ont augmenté durant la même période et que jamais les assurés n’ont versé pour le 2e pilier des cotisations aussi élevées qu’aujourd’hui, soulignaient-ils. Ils rappelaient aussi que la moitié des personnes parvenant à la retraite devaient s’en sortir avec une rente mensuelle inférieure à 3439 francs, donc insuffisante pour vivre. Et les femmes sont encore plus durement touchées: leurs rentes sont inférieures de plus d’un tiers à celles des hommes, rappelaient-ils.