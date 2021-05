Suisse : Le Conseil fédéral relance le projet de l’e-ID

Le peuple avait rejeté en mars dernier la loi sur l’identification électronique. Le gouvernement veut trouver rapidement une nouvelle solution pour mai 2022.

Malgré le rejet du peuple, la nécessité d’une e-ID ne semble guère contestée, souligne-t-il dans son communiqué. En effet, pas moins de six motions de même teneur signées par des représentants de tous les groupes parlementaires ont été déposées lors de la dernière session de printemps du Parlement pour demander une e-ID qui soit gérée par l’État et qui soit digne de confiance, rappelle-t-il.

EPFZ et EPFL consultés

Le Conseil fédéral a donc décidé de recommander au Parlement d’approuver les motions afin de pouvoir présenter rapidement une solution qui tienne compte des demandes des groupes parlementaires. Il a chargé le Département fédéral de justice et police d’élaborer d’ici à la fin de l’année une ébauche de texte en collaboration avec le Département fédéral des finances et la Chancellerie fédérale. Cantons et experts scientifiques des écoles polytechniques fédérales seront en outre associés aux discussions. Il s’agit en particulier d’examiner les différentes possibilités techniques de réalisation de l’e-ID et de préciser leurs coûts respectifs, explique Berne.