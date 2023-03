Berne renonce à la limiter les autoroutes à 100 km/h, sauf si…

L’annonce avait fait largement réagir: fin novembre, Guy Parmelin présentait toute une série d’idées à mettre en place pour éviter un black-out total en cas de situation critique au niveau de l’approvisionnement en électricité. Pas de lessive à plus de 40 degrés, pas de fer à repasser, pas de chauffage dans les boîtes de nuit, restrictions pour la mobilité électrique et limitation des autoroutes à 100km/h faisaient partie des propositions.

Potentiel trop faible

D’autres mesures ont été laissées de côté. Par exemple, la Suisse ne décrétera pas d’interdiction des transactions boursières à haute fréquence. De plus, toute restriction de circulation s’appliquant uniquement aux voitures électriques est écartée, «pour des raisons de politique environnementale, car les restrictions n’offriraient pas un potentiel d’économie assez grand pour justifier que l’on freine la transition vers la mobilité électrique.»

L’essentiel y est toujours

Par contre, le principe de base, avec des paliers de restrictions, s’applique toujours. Et des mesures comme limiter le chauffage à 20 degrés dans les logements, l’interdiction de faire une lessive à plus de 40 degrés ou régler son frigo sur une température inférieure à 6 degrés font toujours partie du catalogue. Tout comme des restrictions horaires et d’affichage pour les commerces.