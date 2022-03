Guerre en Ukraine – «Il y a assez de pastilles d’iode en Suisse»

Comme à chaque session, les conseillers nationaux ont le droit de poser pendant une heure les questions de leur choix au Conseil fédéral. Ce lundi, les trois quarts de l’exercice ont été consacrés à la guerre en Ukraine, tant les parlementaires ont soumis les ministres à un interrogatoire sur le sujet. On résume les principales réponses.

1. Les Russes ont-ils droit eux aussi au statut S?

De nombreux députés ont abordé la question de qui avait droit ou pas au fameux statut S. La ministre de la Justice Karin Keller-Sutter a rappelé qu’il était prévu pour les Ukrainiens, les étrangers bénéficiant d’un statut de protection en Ukraine au moment de l’invasion ou ceux qui y résidaient légalement et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine. «En revanche, le statut S ne s’applique pas aux personnes qui ont déjà obtenu le statut de protection dans un autre pays de l’UE, a-t-elle ajouté. Les ressortissants russes qui doivent quitter leur pays en raison de la situation n’y ont pas droit non plus. Ils doivent déposer une demande d’asile classique, a-t-elle ajouté. Mais elle sera examinée soigneusement, notamment pour les personnes critiques à l’égard de Moscou. Quant aux binationaux ukraino-russes, ils seront accueillis au même titre que les Ukrainiens.