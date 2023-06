Le Conseil fédéral se déplacera en véhicules 100% électriques

Le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) annonce ce mercredi avoir «acquis des véhicules officiels entièrement électriques pour le Conseil fédéral et le chancelier fédéral». La conseillère fédérale Viola Amherd est la première personne à recevoir une BMW i7 berline (voir encadré) avec chauffeur.

Deux autres véhicules «sont à la disposition des conseillers fédéraux Albert Rösti et Guy Parmelin», poursuit le DDPS. À noter que ce dernier n’achète en principe plus que des véhicules 100% électriques pour les différents départements. Cette décision découle des directives concernant les principes écologiques régissant l’acquisition et l’utilisation des véhicules de l’administration édictées en 2021 par Viola Amherd, cheffe du DDPS. Celles-ci «ne prévoient normalement plus que l’acquisition de véhicules 100% électriques. Le but est de réduire les gaz à effet de serre des véhicules de la Confédération munis d’une plaque d’immatriculation civile».