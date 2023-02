Suisse : Le Conseil fédéral se montre ouvert à la retraite à 70 ans

Il a accepté le postulat d’une élue centriste qui propose de fixer l’âge de la retraite en fonction de la durée de l’activité professionnelle ou du niveau de formation.

Les Suisses les mieux formés vont peut-être devoir travailler jusqu’à 70 ans. AFP

Faudra-t-il bientôt travailler jusqu’à 70 ans pour toucher l’AVS? Peut-être. Car le Conseil fédéral vient d’accepter un postulat de la conseillère nationale Ruth Humbel (C/AG) qui propose de fixer l’âge de la retraite AVS en fonction de la durée de l’activité professionnelle.

L’élue propose en effet de prendre en compte le nombre d’années de travail pour fixer l’âge de la retraite. En résumé: les personnes qui ont suivi une longue formation et qui entrent tardivement dans la vie active bosseraient plus longtemps. Et le droit à la rente naîtrait, par exemple, après 44 ans d’activité professionnelle. Ainsi, une personne qui a commencé à travailler à 21 ans pourrait prendre sa retraite à 65 ans, tandis qu’une personne qui n’a commencé à travailler qu’à 26 ans ne pourrait prendre sa retraite qu’à 70 ans.

Plus la formation est bonne, plus on vit longtemps

Des études montrent que l’espérance de vie est directement liée au niveau de formation: plus celui-ci est élevé, plus on vit longtemps, explique-t-elle. Et d’ajouter: «les personnes ayant un niveau de formation élevé ont généralement une bonne situation financière et peuvent se permettre de prendre une retraite anticipée, ce qui n’est pas le cas des personnes qui ont des revenus faibles».

Coupler l’âge de la retraite avec le niveau de formation ou la durée de l’activité professionnelle serait donc une solution «socialement juste et acceptable», estime Ruth Humbel qui juge qu’il faut des travaux préparatoires en ce sens et qui demande du coup un rapport sur la question au Conseil fédéral. Demande que le gouvernement vient d’accepter sans sourciller mais sans explications.

Bientôt un vote sur l’âge de la retraite à au moins 66 ans Après le oui au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans l’automne dernier, la question de l’âge AVS sera à nouveau bientôt soumise au peuple. En effet, les jeunes libéraux-radicaux ont déposé en juillet 2021 l’initiative dite «sur les rentes». Celle-ci demande le relèvement de l’âge de la retraite (des hommes comme des femmes) à 66 ans, celui-ci devant ensuite continuer à augmenter en fonction de l’espérance de vie. Une autre initiative, «Oui à des rentes pérennes et équitables (initiative des générations)», qui se voulait complémentaire à celle des jeunes PLR, vient elle d’être abandonnée, faute de signatures. Lancée par un comité bourgeois, elle voulait établir un lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie.