Bon de 50 fr. et démarchage – Le Conseil fédéral se prend un sec «non» de la part des Cantons

Faire don à ceux qui veulent mais qui n’ont pas les moyens

Téléphoner au hasard?

Quant au démarchage téléphonique ou les visites chez les non-vaccinés, rien ne semble à sauver non plus. C’est impraticable, dit Neuchâtel: on ne dispose pas de liste de non-vaccinés, faudra-t-il donc appeler huit personnes jusqu’à tomber, statistiquement, sur un non-vacciné et espérer qu’il ne raccrochera pas directement? Le Canton de Vaud n’en veut pas non plus, mais soutient le déploiement d’unités mobiles, surtout là où les taux de vaccination restent faibles.