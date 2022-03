Autoroutes – Le Conseil fédéral s’explique sur la vignette fabriquée en Allemagne

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

On l’a appris en janvier dernier dans la presse: la vignette autoroutière n’est désormais plus fabriquée en Suisse, mais en Allemagne. Alors qu’elle était produite depuis 15 ans dans une entreprise bernoise, la Confédération a adjugé depuis cette année et jusqu’en 2026, voire 2029, le mandat à une firme zurichoise, FO-Security. Hic: celle-ci a fait appel au groupe allemand Schreiner pour la fabriquer. Ce qui a fâché la conseillère nationale Stefanie Heimgartner (UDC/AG) qui a décidé d’interpeller le Conseil fédéral à l’heure des questions ce lundi.