Guerre en Ukraine : Le Conseil fédéral gèle les avoirs russes

Le gouvernement a décidé de reprendre les sanctions de l'UE, de geler les avoirs russes et de sanctionner Vladimir Poutine.

La Suisse gèle les avoirs russes. Face à la poursuite de l'intervention militaire russe en Ukraine, le Conseil fédéral a décidé de reprendre les trains de sanctions de l'UE des 23 et 25 février. Les avoirs des personnes et entreprises figurant sur la liste sont immédiatement bloqués; les sanctions financières contre le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre Mikhail Mishustin et le ministre des affaires étrangères Sergeï Lavrov sont également appliquées avec effet immédiat.

«L’attaque de la Russie est inacceptable du point de vue de droit international public, sur le plan politique et d’un point de vue moral. Le Conseil fédéral a donc décidé de reprendre intégralement les sanctions europpéennes et de geler les avoirs russes», a déclaré le président de la Confédération Ignazio Cassis devant la presse lundi.

Pourquoi maintenant? s’explique le Tessinois. «Parce qu’il s’agit d’une mesure de grande ampleur, que c’était un pas difficile et qu’il était nécessaire d’examiner scrupuleusement ses conséquences. Le Conseil fédéral a fait ce pas avec conviction de manière réflechie et sans équivoque», at-il ajouté. Il a réitéré le soutien de la Confédération envers les Ukrainiens. Tous les départements ont travaillé à ce paquet de sanctions. C’est une décision collégiale, raison pour laquelle le Conseil fédéral se présente à la presse avec quatre ministres, précise-t-il.

Sanctions financières

La Suisse va donc mettre en vigueur les sanctions d’entente avec l’UE. Il s’agit essentiellement de sanctions financières ou touchant aux biens. Les avoirs des personnes et entreprises figurant sur la liste de l’UE seront gelés avec effet immédiat. Il est désormais interdit d’établir de nouvelles relations d’affaires, a précisé le grand argentier Ueli Maurer. Ceci est valable aussi pour la Banque nationale suisse et la Banque nationale russe. Seuless 2% des richesses russes sont en Suisse, et la plupart sont dans des banques privées, précise encore Ueli Maurer. C’est donc très peu, affirme-t-il. Selon lui, le commerce des matières premières n'est pas concerné par les sanctions. «Ceci en raison d’intérêts internationaux, à savoir que les livraisons de matières premières continuent d'avoir lieu et qu'elles peuvent aussi être payées».

La Suisse applique aussi sans délai les sanctions financières que l’UE a décrétées contre Vladimir Poutine, le premier ministre Mikhail Michoustine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. L’interdiction d’importation, d’exportation et d’investissement en rapport avec la Crimée et Sébastopol, en vigueur depuis 2014, a été étendue aux zones des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui ne sont plus contrôlées par le gouvernement ukrainien.

Ueli Maurer a également évoqué le réseau international de paiement Swift : «Ce n'est pas à la Suisse de décider si nous devons prendre des sanctions contre Swift. Cette organisation internationale décide pour elle-même. Mais la Suisse y participe et veille à ce qu'aucun contournement ne soit possible ici», a-t-il précisé.

Interdictions d’entrée

Le Conseil fédéral a par ailleurs prononcé des interdictions d’entrée à l’encontre de plusieurs personnes qui ont des liens avec la Suisse et sont proches de Poutine, a annoncé Karin Keller-Sutter. Il s’agit de 5 personnes dont elle ne dira pas les noms. Le gouvernement a en outre décidé de suspendre partiellement l’accord visant à faciliter la délivrance de visas conclu avec la Russie en 2009, explique la ministre de la Justice. Les détenteurs de passeports diplomatiques pourront toutefois continuer d’entrer en Suisse sans visa. La Suisse reste ainsi fidèle à sa tradition des bons offices et pourra continuer d’œuvrer, par des entretiens et des négociations, à la résolution de conflits.

De plus, en accord avec les décisions prises par d’autres pays européens, la Suisse fermera aussi son espace aérien dès lundi 28 février, 15 heures, à tous les vols en provenance de la Russie et à tous les mouvements aériens d’avions russes, à l’exception des vols effectués à des fins humanitaires, médicales ou diplomatiques.

«Nous voulons être simples et généreux»

Karin Keller Sutter assure que la Suisse viendra aux Ukrainiens forcés à l’exil. «Je présenterai le plus vite possible plusieurs options au Conseil fédéral pour offrir de manière non bureaucratique aux Ukrainiens une protection», a-t-elle annoncé. La Suisse ne laissera pas tomber les gens en Ukraine et ses partenaires d'Europe de l'Est. Elle laissera entrer les réfugiés de guerre d'Ukraine - même s'ils n'ont pas de passeport, assure-t-elle. «Nous voulons être simples et généreux», a-t-elle expliqué.

En vertu de l'accord de Schengen, les Ukrainiens peuvent rester en Suisse sans visa pendant 90 jours. Au-delà, ils doivent bénéficier d'un statut de protection, le statut «S», qui leur permet de rester plus longtemps», précise-t-elle. «Ce statut n’a jamais été utilisé. Il permet d’offrir une protection provisoire dans les situations de crise aiguë sans surcharger le système d’asile», rappelle-t-elle.

Selon la ministre de la Défense Viola Amherd, le Conseil fédéral s’attendait à ce qu’il y a ait une escalade militaire à la périphérie de l’Europe. «La disposition à recourir à la force militaire a augmenté. Les Etats, dont la Suisse, doivent être en mesure de se défendre», a-t-elle lancé. En réponse à un journaliste, elle a toutefois estimé que la population ne devait pas avoir peur d’une guerre nucléaire. «On a envisagé cette possibilité mais ce scénario est très peu probable», estime-t-elle.

25 tonnes de produits de première nécessité La Suisse va en outre acheminer quelque 25 tonnes de produits de première nécessité, d’une valeur de 8 millions de francs, à Varsovie, capitale de la Pologne. Le Département fédéral de la défense mettra à disposition des biens médicaux et des médicaments nécessaires de toute urgence à partir du stock de la Pharmacie de l’armée, a annoncé de son côté la cheffe de la Défense Viola Amherd. Il s'agit entre autres de matériel de protection, d'équipement chirurgical ou de pansements pour brûlures. «Cela permet d'apporter des soins médicaux immédiats aux patients traumatisés en Ukraine et dans les pays riverains», a précisé la ministre.