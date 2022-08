Routes: Le Conseil fédéral simplifie l’instauration des zones 30

L’ATE Association Transports et Environnement a réagi de manière positive après l’annonce du Conseil fédéral. Elle rappelle les «avantages incontestés» d’une limitation de vitesse à 30 km/h: «Il est prouvé que la sécurité routière est améliorée, que les nuisances sonores sont réduites et que la qualité de vie est améliorée», liste-t-elle.

Si elle salue aussi l’introduction du covoiturage, l’ATE demande toutefois que soient utilisées «les voies existantes du trafic individuel motorisé et non les voies de circulation réservées aux transports publics et en partie au trafic cycliste». Elle demande ainsi que «des adaptations urgentes pour que l’attractivité et la sécurité du trafic cycliste soient maintenues et que les TP ne soient pas freinés par le trafic privé».