Guerre en Ukraine – Le Conseil fédéral sous le feu des questions sur l’Ukraine

L’intégration professionnelle des adultes pose notamment des questions. Selon le Conseil fédéral, le statut S leur permettra de travailler dès l’obtention de ce statut. Mais y a-t-il un plan de prévu avec les partenaires économiques, demande Vincent Maitre (PDC/GE)? Céline Widmer (PS/ZH) fait elle remarquer que les réfugiés auront d’abord besoin de cours de langue et de programmes d’occupation. Et demande de quelle manière la Confédération compte participer au financement des mesures d’intégration.

Scolarisation des enfants en question

La question de la scolarisation des petits Ukrainiens suscite aussi des interrogations. Nik Gugger (PEV/ZH) se demande ainsi comment soutenir les enseignants et si un outil numérique pour l’apprentissage de la langue sera développé au niveau national. Un autre élu demande, lui, si Berne pourrait faire une exception et envoyer des gilets pare-balles destinés aux enfants restés au pays.

Quid des étrangers et des Russes en fuite?

Suffisamment d’abris et de pastilles d’iode?

Menaces sur l’approvisionnement

Enfin la question de sécurité de l’approvisionnement alimentaire revient plusieurs fois aussi. Les élus rappellent que l'Ukraine est le grenier de l'Europe et la Russie et le plus grand exportateur d'engrais au monde. Du coup, la guerre peut avoir des répercussions très importantes sur l'alimentation des Suisses. Et d’interpeller le Conseil fédéral sur sa manière d’assurer l'alimentation de la population suisse dans ces conditions?