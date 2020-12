Dépôt de Mitholz (BE) : Le Conseil fédéral soutient le projet d’évacuation des munitions

Les sept sages ont chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de planifier l’évacuation des munitions et des explosifs qui reposent dans l’ancien dépôt de Mitholz.

Jusqu’à 3500 tonnes de munitions et d’explosifs se trouvent dans l’ancien dépôt de Mitholz depuis l’explosion qui a touché le village en 1947.

Le Conseil fédéral a décidé que les restes de munitions qui se trouvent dans l’ancien dépôt de Mitholz (BE) devaient être évacués. Il confirme ainsi la voie suivie jusqu’à présent par le DDPS et les autorités cantonales et communales. Les travaux ne devraient probablement pas débuter avant 2030.