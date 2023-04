Le Conseil fédéral sucre les primes des dirigeants de Credit Suisse

La banque n’en finit pas d’alimenter les discussions au plus haut niveau politique.

Les primes et bonus des plus hauts dirigeants de Credit Suisse, dont l’effondrement n’a été évité que de justesse par un rachat hâtif , sont supprimés, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Une suspension provisoire avait été prononcée le 21 mars dernier. Elle est désormais définitive.

Rendre les primes déjà perçues

Cela concerne les sommes dues jusqu’à fin 2022. Pour les deux échelons hiérarchiques inférieurs, les primes et bonus sont respectivement réduits de 50% et 25%, précise un communiqué du gouvernement, ajoutant que cela touchait «quelque 1’000 collaborateurs, soit un total d’environ 50 à 60 millions de francs.» L’établissement devra en outre envisager d’exiger la potentielle restitution des montants déjà versés. Une décision qualifiée de «juste» par le PLR dans une prise de position sur Twitter. «De plus, nous attendons d'UBS qu'elle gère l'argent des contribuables de manière responsable», écrit le parti.