Avenir des médias : Le Conseil fédéral va examiner l’avenir des agences de presse

Un postulat demande au gouvernement d’établir un rapport sur les scénarios concernant la future offre des médias suisses.

Le Conseil fédéral est prêt à examiner comment une agence de presse nationale pourrait être financée et exploitée dans le cadre du service public. Il propose sans commentaire d’accepter un postulat en ce sens de Jon Pult (PS/GR).

Ce postulat a été cosigné par quatorze membres du Conseil national issus des rangs du PS, des Verts, du PDC et des Vert’libéraux. Il demande au gouvernement d’établir un rapport sur les scénarios concernant la future offre des médias suisses et les services fournis par les agences de presse pour toutes les régions du pays et dans toutes les langues nationales.