Décisions du Conseil fédéral – Alain Berset: «On est peut-être à la veille d'un tournant de la pandémie»

La taskforce a présenté hier un scénario dans lequel on parlait de 80% des patient aux soins intensifs. Quel est votre pronostic? demande un journaliste. Il faut accepter un certain risque, sans entraver la société. Oui,ça augmente, on s'attend à davatange d'hospitalisations, mais pas forcément aux soins intensifs. il faut rester vigilant et on fera le point si cela s'aggrave. Cette 5e vague est différente des précédentes.