Trafic: La réglementation sur les autos bruyantes va trop loin

Ils font des tours d’agglomérations avec leur bolide tuné, accélèrent exagérément, font vrombir le moteur. La colère monte contre ces conducteurs. Pour s’attaquer à ce fléau, le Parlement a chargé il y a deux ans le Conseil fédéral d’élaborer des mesures contre les véhicules et les styles de conduite excessivement bruyants. La décision a été prise à une large majorité.

Maintenant qu’il s’agit de la mise en œuvre concrète, le projet est fortement contesté, notamment par les milieux économiques, comme le montre la consultation relayée par la «Schweiz am Wochenende». L’Union suisse des arts et métiers, par exemple, met en garde contre «l’expression d’une idéologie générale hostile à la voiture, qui comporte un risque d’arbitraire». Economiesuisse s’y oppose également. La faîtière économique estime que le droit existant est suffisant pour sanctionner le bruit inutile des routes. Elle soutient la position de l’Association suisse des concessionnaires automobiles indépendants (VFAS). Son directeur, Stephan Jäggi, déclare: «Le bruit qui peut être évité doit être évité. Mais les propositions du Conseil fédéral vont trop loin et touchent les mauvaises personnes.»