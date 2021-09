Imposition individuelle - Le Conseil fédéral valide trois modèles

Le PLR satisfait

Le PLR s’engage depuis plus de 15 ans en faveur d’une imposition équitable des couples. C’est la raison pour laquelle il salue l’évaluation publiée ce jour par le Conseil fédéral. Ceci permettra d’ouvrir la voie à l ’ introduction de l ’ imposition individuelle et de mettre fin à la discrimination fiscale des couples mariés. En luttant contre les incitations négatives au travail, une plus grande égalité des chances sur le marché du travail serait garantie et permettrait ainsi de réduire la pénurie de travailleurs qualifiés. Afin de concrétiser cet objectif et de maintenir la pression, la récolte de signatures pour l’initiative populaire du PLR Femmes Suisse pour l ’ introduction de l ’ imposition individuelle suit son cours.