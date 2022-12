Suisse : Le Conseil fédéral veut «améliorer l’efficacité du Nutri-Score»

«Afin d’augmenter l’impact du Nutri-Score, il est essentiel que le système soit connu et compris par les consommateurs», estime le gouvernement. Et le rapport montre justement que «des mesures d’accompagnement et une communication accrue peuvent augmenter l’efficacité et la notoriété du système d’étiquetage Nutri-Score en Suisse».