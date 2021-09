Extension du Certificat Covid : Le Conseil fédéral veut attendre encore un peu

Le gouvernement tient sa séance mercredi. Selon les médias alémaniques, la généralisation de l’usage du pass Covid devrait attendre… au moins une semaine de plus.

Que va décider le Conseil fédéral ce mercredi? La consultation au sujet de l’extension du certificat Covid aux restaurants et autres lieux intérieurs est terminée, la majorité des avis sont positifs. Mais «plusieurs sources» auraient indiqué au « Tages Anzeiger » qu’Alain Berset ne compte pas demander l’aval de ses collègues du Conseil fédéral pour aller de l’avant. Du moins, pas tout de suite.

Car ces derniers jours, les chiffres semblent montrer une tendance à la stabilisation. Les hospitalisations augmentent toujours, des hôpitaux refusent les transferts de nouveaux patients ou reportent des opérations, et le festival de Frauenfeld a été annulé par les autorités car l’hôpital cantonal n’a plus la capacité d’accueillir de blessés en cas de problème. Pourtant, on est encore loin des pics observés lors des vagues précédentes.