Suisse

Le Conseil fédéral veut mieux protéger les loups

La régulation de meutes se tenant éloignées des zones d'habitation ou des troupeaux de moutons ne sera pas autorisée.

Le Conseil fédéral ne l'entend pas de cette oreille. Il veut réintroduire les mesures préventives via l'ordonnance sur la chasse et concrétise les conditions entourant la régulation du prédateur. Comme espèce protégée, le loup ne pourra pas être chassé et les meutes seront maintenues.

Bouquetins et cygnes Le Conseil fédéral prévoit aussi une régulation des populations de bouquetins et de cygnes tuberculés. Le tir de bouquetins âgés sera plus restreint afin d'éviter une chasse au trophée excessive. Par ailleurs, les tirs de bouquetins et de loups dans des sites de protection de la faune sauvage ne seront désormais autorisés que s'ils ne peuvent pas être réalisés ailleurs.