Téléphonie : Le Conseil fédéral veut mieux protéger les réseaux mobiles

La panne de réseau mobile a été identifiée récemment comme le troisième risque par ordre d’importance pour la Suisse, après la pénurie d’électricité et la pandémie de grippe.

La panne de réseau mobile figure désormais dans la liste des dangers pour la Suisse, aux côtés de la pénurie d’électricité et la pandémie de grippe.

La panne de réseau mobile a été identifiée récemment comme le troisième risque par ordre d’importance pour la Suisse, après la pénurie d’électricité et la pandémie de grippe. Ce risque ne figurait pas jusqu’ici dans la liste des dangers. Le Conseil fédéral demande des mesures.

La population et l’économie doivent pouvoir continuer à utiliser les services de télécommunication mobiles même lors d’une crise d’approvisionnement en électricité. Les réseaux de communication mobile jouent un rôle majeur pour garantir les appels d’urgence, l’internet à haut débit ou la téléphonie vocale.

Deux étapes

Dans un premier temps, le gouvernement veut que l’accès aux appels d’urgence par le réseau mobile soit assuré, même en cas de panne de courant. A plus long terme, il souhaite garantir une desserte nationale en services mobiles vocaux et de transmission des données également en cas de crise d’approvisionnement en électricité.

Les exploitants de réseau doivent prendre des mesures supplémentaires, estime le gouvernement. Ces objectifs doivent être ancrés dans l’ordonnance sur les services de télécommunications. Plusieurs départements et les fournisseurs télécoms ont déjà planché sur le sujet.

Des centaines de millions en jeu

Alors que les coûts annuels d’investissement, de maintenance et d’exploitation en situation de crise sont estimés entre 40 et 90 millions de francs par an, les avantages retirés d’un maintien de l’exploitation de radiocommunication mobile devraient être de l’ordre de plusieurs centaines de millions, jusqu’à 500 millions de francs.