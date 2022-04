Coronavirus : Le Conseil fédéral veut que les cantons payent les tests

Dès 2023, les cantons devraient prendre en charge la gestion des tests Covid estime le Conseil fédéral. Les cantons craignent que cela ne complique la lutte contre le virus.

Et alors qu’il a demandé au Parlement que certains points de cette loi soient prolongés jusqu’à la mi-2024, le Conseil fédéral propose également qu’à partir de 2023 les cantons prennent en charge les coûts des tests Covid et veillent à ce que l’offre soit suffisante, annonce « Blick ».

Le gouvernement argumente sa proposition en rappelant que les tests sont essentiels pour protéger les personnes vulnérables et assurer le bon fonctionnement des soins de santé et des infrastructures, explique le journal alémanique. Toutefois, le Conseil fédéral estime que la Confédération ne doit plus émettre que des recommandations et qu’il revient aux cantons de déterminer quels tests ils financent.