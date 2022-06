Médecine vétérinaire : Le Conseil fédéral veut «rationaliser» l’usage des antibiotiques

Ce vendredi, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires. L’objectif: réduire la quantité d’antibiotiques administrée aux animaux.

Sa décision découle du fait que la résistance aux antibiotiques progresse à l’échelle mondiale et «constitue l’un des principaux défis en matière de santé humaine et animale», explique le Conseil fédéral dans un communiqué. Il juge ainsi «essentiel» de prendre des mesures pour lutter efficacement contre le recours inapproprié ou excessif aux antibiotiques.

Cette révision de l’OMédV «crée désormais la base légale permettant, si nécessaire, de prendre des mesures efficaces et proportionnées pour réduire la quantité d’antibiotiques administrée aux animaux», dévoile le Conseil fédéral. Ces mesures concerneront aussi bien les vétérinaires que les propriétaires d’animaux et seront axées sur l’information au sujet des thématiques suivantes:

Simplifier l’achat

«Pour pouvoir soigner les animaux malades, il est nécessaire de disposer de médicaments vétérinaires appropriés, en nombre suffisant. Cela se révèle de plus en plus difficile, car le choix de ces médicaments est de plus en plus restreint et ces derniers sont presque exclusivement produits à l’étranger», poursuit le Conseil fédéral.