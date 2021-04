Assurance-maladie : Le Conseil fédéral veut réduire les réserves des caisses

Les réserves des assureurs doivent être réduites au profit des assurés. estime le gouvernement qui a adopté en ce sens une ordonnance précisant les conditions pour la réduction et les remboursements des primes perçues en trop.

Berne veut encourager les assureurs à calculer les primes au plus proche des coûts et à réduire leurs réserves lorsque c’est possible.

Actuellement, les réserves des assureurs-maladie sont nettement supérieures au minimum exigé par la loi, explique le Conseil fédéral dans son communiqué. En 2020, elles atteignaient 11,3 milliards de francs, soit 203% du minimum requis. C’est donc trop et Berne veut encourager les assureurs à calculer les primes au plus proche des coûts et à réduire leurs réserves lorsque c’est possible.