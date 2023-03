Rachat de Credit Suisse: Le Conseil fédéral veut revoir les règles sur les grandes banques

Le Conseil fédéral a adopté mercredi le message spécial qui encadre son intervention et les garanties financières décidées dans le cadre du rachat de Credit Suisse par UBS. Ce texte sera débattu lors de la session extraordinaire des Chambres fédérales sur le sujet début avril.

Les conseillers fédéraux ont aussi indiqué ce mercredi avoir demandé «une analyse approfondie des événements et une évaluation complète de la réglementation too big to fail» qui a été mise en place suite à la crise financière de 2008 pour les entreprises d’importance systémique considérée comme trop grande pour sombrer.