Transport aérien : Le Conseil fédéral veut revoir sa flotte VIP et vend son récent Pilatus

Le gouvernement veut examiner les options existantes pour développer la flotte chargée d’emmener les ministres. Il a aussi décidé de se débarrasser de son PC-24 qui ne sert pas assez.

Le Conseil fédéral veut revoir sa flotte VIP pour le transport aérien des ministres et des délégations officielles. Il a chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports «d’examiner les options existantes pour la développer», fait-il savoir mercredi. Le DDPS doit donner une réponse d’ici à la fin de l’année.

Actuellement, trois jets sont exploités par le gouvernement et les offices fédéraux. A savoir un Citation Excel 560XL de Cessna, un PC-24 de Pilatus et un Falcon 900EX de Dassault. C’est ce dernier appareil qui a connu des déboires très médiatisés ces derniers mois.

Trois jets existants dont deux ne conviennent plus

Acheté d’occasion en 2013 au prince Albert de Monaco pour 35 millions de francs, le Falcon a en effet subi en 2021 plusieurs pannes successives. En juillet dernier, Guy Parmelin n’avait pas pu se rendre au Japon pour rencontrer l’empereur et assister à l’ouverture des JO. Le jet avait dû faire demi-tour alors qu’il survolait l’Europe de l’Est. Toujours en juillet, Simonetta Sommaruga n’avait pas pu rentrer en Suisse comme prévu , après une rencontre à Londres, car un des moteurs de l’appareil ne démarrait pas. Et en novembre dernier, Ignazio Cassis avait manqué lui aussi son rendez-vous avec son homologue chinois à Pékin.

«Ces trois avions sont dans un bon voire dans un très bon état», relève pourtant Berne mercredi. C’est surtout l’hétérogénéité de la flotte fédérale qui est en cause. «Elle limite en effet la flexibilité et la marge de manœuvre», explique le DDPS. Selon ses dires, le Citation Excel 560XL et le PC-24 ne conviennent que partiellement pour les vols de longue durée, ceci en raison de leur conception technique.