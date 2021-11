Suisse – Le Conseil fédéral veut simplifier l’instauration des zones 30

L’ATE soutient l’approche du Conseil fédéral

L’Association transports et environnement (ATE) salue la décision du Conseil fédéral et voit la suppression de l’expertise comme «une simplification notable qui favorise l’établissement des zones 30», affirme Stéphanie Penher, responsable du domaine Politique des transports et campagnes à l’ATE Suisse. «Dans les espaces urbanisés, les zones 30 sont une mesure de sécurité efficace et adéquate. Elles améliorent la qualité d’habitation et de vie dans les villes, les agglomérations, mais aussi les localités rurales.» Pour l’ATE, c’est «un pas important vers une sécurité routière améliorée». Encourager le covoiturage est aussi vu de manière positive par l’ATE.